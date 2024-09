Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Blick auf Siemens-Kurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 165,80 EUR.

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 165,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 165,78 EUR. Mit einem Wert von 166,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.883 Siemens-Aktien.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 12,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,94 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,90 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 199,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,58 EUR je Aktie belaufen.

