Siemens Aktie News: Siemens am Mittag in Grün

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 132,16 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 132,58 EUR zu. Bei 130,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.166.346 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 16,33 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,09 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 143,09 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 17.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,36 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20.573,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.444,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 31.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,66 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

