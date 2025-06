Siemens Aktie News: Siemens gibt am Donnerstagnachmittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 207,85 EUR nach.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 207,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 207,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 340.270 Siemens-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 17,80 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 225,67 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

