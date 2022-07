Siemens Aktie News: Siemens steigt am Dienstagnachmittag

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 19.07.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 103,38 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 103,80 EUR zu. Bei 99,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 878.654 Aktien.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 10,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 153,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.040,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Siemens-Aktie leichter: Neue Partnerschaft im Grid-Softwaregeschäft

Siemens-, KION- und Schneider-Aktie: Von Bernstein-Pessimismus belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com