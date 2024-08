Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Siemens-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 163,26 EUR.

Mit einem Kurs von 163,26 EUR zeigte sich die Siemens-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 163,44 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 163,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 13.330 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,30 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Siemens die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,47 EUR je Siemens-Aktie.

