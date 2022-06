Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Minus

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 20.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 102,98 EUR nach. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,34 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 413.256 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 34,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 102,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,84 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,62 EUR für die Siemens-Aktie.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 2,79 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.040,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 14.665,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 9,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

