Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 209,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 209,90 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.585 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 14,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 150,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit einem Kursverlust von 28,21 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,67 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,16 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie in Rot: Siemens vollzieht Börsengang des Energiegeschäfts in Indien

DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen

Siemens-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research