Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 107,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 107,98 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 106,78 EUR. Bei 107,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 522.566 Stück.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 157,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 31,67 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 146,38 EUR.

Siemens gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17.867,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.085,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 16.11.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

