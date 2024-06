Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 168,28 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 168,28 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 167,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,28 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 182.199 Aktien.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Abschläge von 29,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,60 EUR.

Am 16.05.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,16 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,42 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,42 EUR fest.

