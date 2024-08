Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 164,28 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 164,28 EUR. Bei 165,38 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 377.659 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,97 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,94 EUR je Siemens-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 200,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 18,90 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

