Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Mittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 207,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 207,35 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 208,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 205,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 335.137 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 208,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,39 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 37,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,34 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 209,57 EUR an.

Am 14.11.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.02.2026 dürfte Siemens die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,20 EUR im Jahr 2025 aus.

