Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 174,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 174,82 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 175,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 430.646 Siemens-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 46,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,90 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,16 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,31 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Siemens die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

XETRA-Handel LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter