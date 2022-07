Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Siemens-Aktie notierte um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 105,60 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 104,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,48 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 916.601 Stück gehandelt.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 153,38 EUR.

Siemens ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,79 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,20 Prozent auf 17.040,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,11 EUR je Aktie belaufen.

