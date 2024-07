Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 174,02 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 174,02 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 175,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 172,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 344.450 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 45,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 201,60 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,57 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,16 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,40 EUR je Aktie belaufen.

