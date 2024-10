Siemens Aktie News: Siemens büßt am Nachmittag ein

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 183,70 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 183,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 182,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 296.577 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 2,82 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 53,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 199,50 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR gegenüber 1,61 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,90 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

