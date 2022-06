Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Wert von 101,46 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 23.06.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 101,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 100,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 100,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.962 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 99,82 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,64 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,62 EUR.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 11.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,06 EUR je Aktie belaufen.

