Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag gefragt

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 173,64 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 173,64 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,80 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 173,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.921 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 8,07 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,19 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,96 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 201,60 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 16.05.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,40 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

