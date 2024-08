Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 166,18 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 166,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 166,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 389.536 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 12,02 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,10 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,30 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,89 Mrd. EUR gelegen.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,47 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

