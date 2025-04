Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 195,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 195,18 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 193,24 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 279.858 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 222,33 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,71 EUR gegenüber 3,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,32 Prozent auf 18,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Siemens die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

