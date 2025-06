Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,7 Prozent auf 216,45 EUR.

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 216,45 EUR. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 216,75 EUR aus. Bei 214,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.245 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,39 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,67 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 15.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,76 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

