Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Siemens

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 208,55 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 208,55 EUR ab. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,10 EUR ab. Bei 208,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 25.302 Siemens-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 27,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,74 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 225,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,76 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

