Siemens Aktie News: Siemens zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:48 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 173,30 EUR. Bei 170,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 442.288 Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens-Aktie 10,56 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 30,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,50 EUR.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,58 EUR je Siemens-Aktie.

