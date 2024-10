Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 179,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 179,88 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 179,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65.354 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 5,00 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 50,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,54 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

Verluste in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag