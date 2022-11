Siemens Aktie News: Siemens verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,06 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 131,60 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 130,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 130,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 351.409 Stück.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,67 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,92 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 146,36 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 17.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 3,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.573,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 17.444,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Siemens wird am 09.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Siemens.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 8,68 EUR je Aktie aus.

