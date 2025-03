Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 230,45 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 230,45 EUR. Bei 231,20 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.371 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 228,44 EUR an.

Siemens veröffentlichte am 13.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens am 15.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,69 EUR je Aktie belaufen.

