Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Freitagvormittag ins Plus

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 120,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 120,20 EUR. Bei 119,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 72.400 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 23,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 105,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 13,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,15 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.040,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.665,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Am 03.08.2023 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 9,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

