Siemens Aktie News: Siemens mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 139,36 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.326 Punkten steht. Die Siemens-Aktie sank bis auf 138,02 EUR. Bei 139,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 305.678 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,96 EUR. Dieser Wert wurde am 19.07.2021 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,08 EUR je Siemens-Aktie aus. Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2023 8,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Siemens AG ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. 2015 zog sich das Unternehmen aus der Haushaltsgerätesparte zurück und verkaufte seinen 50-prozentigen Anteil am Joint-Venture BSH an Bosch. Das Medizintechnikgeschäft wurde 2018 als eigenes Unternehmen unter dem Namen Siemens Healthineers AG börsennotiert, an der Siemens weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung hält. 2020 wurde zusätzlich das ehemalige Energie-Segment als Siemens Energy abgespalten.

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Energy-Anleger hoffen auf Komplettübernahme von Gamesa - Aktien springen hoch

Engpass in Türkei: Siemens auf eigene Stromproduktion angewiesen - Siemens-Aktie unter Druck

Varta-Aktie: So entstand Batterie-Spezialist Varta

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com