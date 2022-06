Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 28.06.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 106,50 EUR. Bei 105,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 454.993 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,68 Prozent Luft nach oben. Bei 98,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,23 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,62 EUR.

Am 12.05.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 2,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 17.040,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.665,00 EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,06 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images