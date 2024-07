Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 170,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 170,68 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,34 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.915 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 10,66 Prozent Luft nach oben. Bei 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 16.05.2024. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,42 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Top-Unternehmen weltweit - Deutsche Unternehmen selten vertreten

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende schwächer