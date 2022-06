Siemens Aktie News: Siemens verliert am Donnerstagmittag

Die Siemens-Aktie notierte um 30.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 98,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 97,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 99,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 823.679 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,68 Prozent hinzugewinnen. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 97,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 164,62 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 17.040,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 11.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 03.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,06 EUR je Siemens-Aktie.

