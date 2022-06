Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag tiefer

Um 30.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 96,38 EUR ab. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,32 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.596.254 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 38,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 96,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Mit Abgaben von 0,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 164,62 EUR aus.

Siemens veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17.040,00 EUR gegenüber 14.665,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Siemens am 11.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.08.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,06 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens startet neues Plattform-Modell - Siemens-Aktie schwach

Volkswagen-Aktie legt zu: Siemens beteiligt sich an US-Ladestations-Netz von VW - VW sieht sich auf Kurs

Siemens-Aktie stabil: Siemens übernimmt Softwareanbieter Brightly für Milliardenbetrag

