Siemens Aktie News: Siemens am Mittag mit Abschlägen

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 31.05.2022 12:22:00 Uhr um 0,9 Prozent auf 123,64 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 123,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 124,58 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 324.618 Siemens-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 21,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (105,92 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 16,73 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 166,15 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 17.040,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,20 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte Siemens die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 9,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

