Siemens Healthineers-Aktie: Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet

Wertpapiergeschäft

Die Siemens Healthineers-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Bei Siemens Healthineers kam es am 16.04.2025 zu einem Insidertrade. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 22.04.2025 ein. Caron, Darleen, Vorstand bei Siemens Healthineers fügte dem eigenen Portfolio 1.100 Siemens Healthineers-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 16.04.2025 einen Wert von jeweils 44,41 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,10 Prozent auf 44,64 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,50 Prozent auf 44,74 EUR. Letztlich wurden via FSE 1.035 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Insgesamt ist Siemens Healthineers aktuell 50,12 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.119.270.016.

Caron, Darleen tätigte zuvor am 06.03.2025 einen Insidertrade. Damals deckte sich Caron, Darleen mit 1.887 Siemens Healthineers-Aktien zu jeweils 52,45 EUR ein.

Redaktion finanzen.net