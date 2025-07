Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag im Aufwind

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 49,75 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 49,75 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,97 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 593.257 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,55 Prozent Luft nach oben. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,19 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 07.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,91 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.08.2026.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,37 EUR je Aktie.

