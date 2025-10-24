DAX24.214 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Kursentwicklung im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag im Aufwind

24.10.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
49,46 EUR 0,32 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR. Bei 49,68 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.562 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 18,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,16 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,66 Mrd. EUR – ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,39 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr verloren

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Outperform für Siemens Healthineers-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Bildquellen: Siemens AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
