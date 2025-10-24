Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,50 EUR. Bei 49,68 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.562 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 18,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,21 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,16 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,66 Mrd. EUR – ein Plus von 4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,39 EUR im Jahr 2025 aus.

