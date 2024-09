Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 25,92 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 25,92 EUR ab. Bei 25,84 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 26,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 323.432 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,68 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 75,30 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,51 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 13.11.2024 gerechnet. Siemens Energy dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,472 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

