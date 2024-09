Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 24,63 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 24,63 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,89 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,70 EUR. Zuletzt wechselten 390.970 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 27,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,063 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,41 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Siemens Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 7,51 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,481 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich stärker

Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus