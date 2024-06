Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zieht am Freitagmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,52 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,52 EUR zu. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,92 EUR zu. Bei 23,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 536.702 Siemens Energy-Aktien.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,418 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,18 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Energy ebenfalls ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,310 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

