Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag höher

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 35,17 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,17 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 35,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,89 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.035 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 4,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 449,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 07.08.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 8,80 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,51 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,344 EUR fest.

