Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit roter Tendenz

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 24,17 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 3,0 Prozent auf 24,17 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 458.048 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.05.2024 auf bis zu 27,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,75 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,51 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,416 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 23,96 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,03 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 11.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Energy-Gewinn in Höhe von 0,342 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX nachmittags stärker