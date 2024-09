Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 33,81 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 33,81 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,13 EUR an. Mit einem Wert von 32,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.724.111 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,063 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,66 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Siemens Energy dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,499 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

