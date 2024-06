Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 24,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 24,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.236.578 Siemens Energy-Aktien.

Bei 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 10,97 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 73,70 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,143 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 24,07 EUR.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,28 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,346 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank-Analyst vor Bilanzvorlage von Siemens Energy zuversichtlich

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Siemens Energy-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy