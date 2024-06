Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,71 EUR. Bei 24,71 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,62 EUR. Zuletzt wechselten 63.168 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 285,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,143 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,346 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank-Analyst vor Bilanzvorlage von Siemens Energy zuversichtlich

DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Siemens Energy-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy