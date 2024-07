Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 25,32 EUR bewegte sich die Siemens Energy-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 25,32 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 25,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 25,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 81.582 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. 10,23 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,060 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,07 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,26 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,427 EUR fest.

