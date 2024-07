Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittwochnachmittag nach

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 53,32 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 53,32 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,24 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.811 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,04 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,44 Mrd. EUR – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

