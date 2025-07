Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 46,40 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 46,40 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,65 EUR an. Bei 46,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 255.282 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,19 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,47 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,91 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

