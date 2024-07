Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 53,18 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 53,18 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,42 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,18 EUR. Bei 53,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.343 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Gewinne von 9,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,53 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,20 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

