Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 51,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 51,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,42 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.504 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,76 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 13,91 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,49 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens Healthineers am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

