Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 05.05.2022 09:22:00 Uhr 1,8 Prozent auf 52,90 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,00 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.183 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,66 EUR erreichte der Titel am 09.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.05.2021 (45,17 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 17,11 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,23 EUR.

Am 04.05.2022 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.460,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.965,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 31.07.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

