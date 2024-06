Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Nachmittag zu

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 54,84 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 54,84 EUR. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 55,36 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.861 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 5,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Mit einem Kursverlust von 19,06 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 5,44 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

